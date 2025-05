Taglio del 24% ai finanziamenti Nasa nel 2026 secondo la proposta di bilancio USA

L'amministrazione statunitense intende tagliare i finanziamenti alla Nasa di quasi un quarto nel 2026. Lo scrive la Tass, citando una proposta di bilancio pubblicata dalla Casa Bianca.

Secondo una nota allegata alla proposta, il governo intende stanziare 18,8 miliardi di dollari per la Nasa, in calo rispetto ai 24,8 miliardi di dollari dell'anno in corso. Ciò rappresenterebbe una riduzione del 24%. Quasi tutte le operazioni della Nasa sarebbero interessate, inclusa la Stazione Spaziale Internazionale. Gli stanziamenti per la ISS subirebbero un taglio di 508 milioni di dollari.

La proposta colpisce anche alcuni piani di ricerca non correlati ai voli spaziali con equipaggio. Tra questi, il progetto per raccogliere campioni di rocce marziane e portarli sulla Terra. Tuttavia, la spesa complessiva per i voli spaziali con equipaggio aumenterebbe di 647 milioni di dollari. La Casa Bianca ha dichiarato di voler far tornare gli Stati Uniti sulla Luna prima della Cina e di voler inviare l'uomo su Marte.