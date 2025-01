Stellantis: calo del 9,9% nelle immatricolazioni auto in Italia nel 2024

Stellantis ha immatricolato in Italia nel 2024 - secondo le elaborazioni di Dataforce - 452.615 auto, con una flessione del 9,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La quota di mercato si è attestata nei dodici mesi del 2024 al 29%, in calo 3% rispetto all'intero 2023.

A dicembre 2024 le vendite del gruppo in Italia sono state di 24.411 auto, il 18,1% in meno dello stesso mese del 2023. La quota di mercato del mese di dicembre si attesta al 23,1%, in calo del 3,7% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.