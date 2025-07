Idf, raid su sito acqua dovuto a malfunzionamento tecnico

L'Idf ha affermato che l'attacco mortale di oggi nei pressi di un sito di distribuzione idrica nella zona centrale di Gaza, che ha causato la morte di 6 bimbi, è stato causato da un "malfunzionamento tecnico" durante l'attacco a un agente del gruppo terroristico palestinese Jihad islamica. Lo riporta Times of Israel. "Stamattina è stato effettuato un attacco contro un terrorista operativo della Jihad Islamica nella Striscia di Gaza centrale. A causa di un malfunzionamento tecnico del proiettile, questo ha colpito a decine di metri di distanza dall'obiettivo designato", afferma l'Idf. "L'incidente è sotto inchiesta", ha aggiunto.

"Siamo a conoscenza di segnalazioni di vittime nella zona e i dettagli dell'incidente sono ancora in fase di revisione", afferma l'esercito. L'Idf afferma di operare contro i gruppi terroristici a Gaza "e di fare ogni sforzo per ridurre al minimo i danni ai civili non coinvolti". "L'Idf si rammarica per ogni danno causato ai non combattenti", conclude la dichiarazione.