Onorevoli morosi, le quote non pagate un guaio per i partiti

Onorevoli morosi: il problema è ricorrente nei bilanci del 2024 di diversi partiti, da Forza Italia al Pd, passando per il M5s. Mentre è in controtendenza Sinistra italiana, che vede aumentare i contributi dei propri parlamentari (da 204 mila a 281 mila euro), tutti tra i 42 mila e i 55 mila euro.

Il M5s, che ha un avanzo di oltre 2 milioni di euro, iscrive a bilancio 2,8 milioni di euro di crediti verso parlamentari e consiglieri regionali, e 1,4 milioni per indennità di fine mandato. Rispetto al 2023, per il Pd cala di 55 mila euro la voce crediti verso senatori e deputati, a 441 mila euro. Come spiega la relazione al rendiconto (in avanzo di 650 mila euro), "è continuata l'azione di recupero" verso eletti nelle varie legislature, con 9 azioni giudiziarie aperte e 4 accordi transattivi.

Mentre aumentano di 2 milioni i contributi da terzi e di oltre 300 mila euro le quote associative, la "discontinuità dei versamenti" dovuti "da parte di alcuni eletti" è un aspetto critico del rendiconto di FI (disavanzo di 307 mila euro): "Occorrerà adottare decisioni più rigorose per ottenere i pagamenti", si legge nella relazione, "anche facendo leva" sulle norme interne che per i morosi prevedono ineleggibilità e decadenza dagli incarichi nel partito.