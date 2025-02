Sparatoria in una scuola a Örebro, Svezia: cinque feriti

Cinque persone sono state colpite da un'arma da fuoco in una scuola nella Svezia centrale. Lo riporta la Bbc. La sparatoria è avvenuta a Örebro, 200 km a ovest di Stoccolma. Secondo la polizia, l'entità delle ferite non è chiara. Le autorità invitano i residenti a stare lontani dall'istituto. "La situazione è molto grave", dice il ministro della giustizia svedese Gunnar Strömmer ai media, aggiungendo che la risposta all'incidente è ancora in corso. Molte ambulanze e volanti della polizia sono sul posto e dalle immagini si vedono i poliziotti che hanno circondato la scuola. A settembre un adolescente era stato ucciso in una sparatoria simile in un'altra scuola a sud di Stoccolma.