Warner Bros. Discovery rinnova l'accordo per trasmettere Roland-Garros fino al 2030

Warner Bros. Discovery estende il suo accordo con la Fédération Française de Tennis (FFT) per trasmettere il Roland-Garros sui suoi canali e piattaforme almeno fino al 2030: un rinnovo che sigilla la partnership del gruppo con la FFT per lo Slam parigino, in onda dal 1989 su Eurosport e oggi in diretta su Eurosport, TNT Sports (in UK e Irlanda) e in versione integrale su discovery+ e Max (dal 2026 HBO Max).

L'accordo è stato siglato oggi, domenica 8 giugno, dal presidente della FFT Gilles Moretton e il President&ManagingDirector WBD Sports Andrew Georgiou prima della finale maschile. Eurosport e TNT Sports - si legge nella nota diffusa da Warner Bros. Discovery - garantiscono una copertura completa di tutti i match del Roland-Garros, grazie anche a un ecosistema che comprende social media e piattaforme digitali, in 19 lingue in Europa. Solo in questa edizione sono stati totalizzati 620 milioni di video visti e circa 30 milioni di interazioni sui social media.

In questa edizione del torneo, Warner Bros. Discovery ha registrato numeri record in una serie di paesi, tra cui l'Italia e la Spagna. La piattaforma di streaming discovery+ ha registrato un aumento a due cifre in termini di spettatori video unici in Italia (36%) e ascolti sui canali lineari che sono cresciuti di oltre il 30%. Crescite sulle piattaforme digitali anche in Olanda (+46%), UK (+7%) e Germania (+8%).

Oltre alla copertura ampia e diffusa in Europa, il 2025 ha rappresentato la prima edizione del Roland-Garros trasmessa in diretta su TNT Sports negli Stati Uniti, sulla sua piattaforma streaming Max nonché su TBC e truTV.