Spano, 'attacchi personali, non posso restare'

Si è dimesso il capo di gabinetto del Ministero della Cultura, Francesco Spano. "Il contesto venutosi a creare, non privo di sgradevoli attacchi personali, non mi consente più di mantenere quella serenità di pensiero che è necessaria per svolgere questo ruolo così importante" scrive il dirigente nella lettera di dimissioni indirizzata al ministro Alessandro Giuli. Ed è quindi "nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, pertanto, ritengo doveroso da parte mia fare un passo indietro. Ciò non mi impedisce, evidentemente, di esprimerle la mia profonda gratitudine per la stima e - sottolinea Spano - il sostegno che mi ha mostrato senza esitazione".