Inter-Monza 3-2 in un anticipo della 28/a giornata della Serie A. Chance in avvio per Arnautovic, la sblocca Lautaro ma il Var annulla per un tocco col braccio. Regolare il gol di Birindelli su assist di Mota, raddoppia l'ex Keita ma Arnautovic accorcia prima dell'intervallo. Il pareggio lo firma Calhanoglu. Rimonta completata da Lautaro