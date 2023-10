Scholz, uccisione di Shani Louk mostra barbarie di Hamas

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha definito l'uccisione della giovane tedesca-israeliana Shani Louk un atto che "dimostra tutta la barbarie che sta dietro all'attacco di Hamas". Lo riporta Welt. Scholz ha detto che per questo Hamas dev'essere condotta di fronte alle proprie responsabilità. Scholz si trova attualmente in visita a Lagos, in Nigeria.