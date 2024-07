Schlein, largo rassemblement sul referendum contro l'Autonomia

"È una bella giornata, siamo qui a presentare insieme a forze politiche e sociali un quesito per fermare l'autonomia che spacca un Paese che ha bisogno di essere ricucito. Il Governo non ha messo un euro, questo vuol dire che a loro le diseguaglianze stanno bene così". Lo ha detto la segrearia del Pd Elly Schlein davanti alla Corte di cassazione, dove partiti di opposizione e sindacati si sono dati appuntamento per presentare il referendum abrogativo della legge sull'Autonomia differenziata. "Poi - ha aggiunto la leader dem - non ha senso avere venti politiche energetiche diverse, ci condanniamo all'irrilevanza. Ci sono tante ragioni per mobilitarsi insieme e siamo felicissimi di farlo con questo largo rassemblement di forze politiche, associazioni, sindacati società civile. Ci stiamo muovendo anche con le Regioni per i referendum".