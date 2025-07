Sarà replicato esame su tampone orale di Chiara Poggi

Sarà replicato, probabilmente già lunedì, l'esame sul tampone orale di Chiara Poggi sul quale sono stati rilevati due profili di Dna maschile che non appartengono né a Andrea Sempio, l'indagato nella nuova inchiesta, né ad Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Garlasco. I due profili - uno 'ignoto' e l'altro frutto della contaminazione da parte dell'assistente del medico legale che esegui l'autopsia - sono stati individuati infatti nelle prime analisi preliminari dell'incidente probatorio e ora i risultati dovranno essere consolidati per avere una valenza scientifica.