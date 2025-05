Salvini ribadisce: 'Il Mes non è una priorità, recuperiamo i 14 miliardi'

"Ho letto le dichiarazioni di FdI e Forza Italia: nessuno ha intenzione infilare la testa nel cappio del Mes. Fa piacere che l'intera maggioranza abbia stabilito che il Mes non è la priorità e non ci interessa. Fatto salvo che non lo useremo, perché tenere nel cassetto 14 miliardi?". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, durante la conferenza stampa sulla proposta di legge sull'occupazione giovanile presentata dal suo partito.

"Abbiamo 14,3 miliardi fermi alla voce Mes dal 2014 in una scatola vuota che nessuno userà mai - ha spiegato Salvini -. Non si tratta di essere sovranisti. Non ha funzionato, la fine della Grecia non vogliamo farla, le banche italiane sono solide, stanno macinando utili. E non vogliamo mettere i soldi dei pensionati italiani per salvare una banca tedesca. La posizione della Lega non è 'no' al Mes perché ci sta antipatica von der Leyen, che non c'entra nulla e oggi ha altri problemi a cui rispondere. Sarebbe convenienza dell'Italia e degli italiani che ci riprendessimo i nostri 14 miliardi, lasciando gli altri liberi di attivare o meno il Mes".