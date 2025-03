"Il governo è stabile ed è unito più che mai. Non riusciranno a farmi litigare con Giorgia". Lo ha detto a Napoli il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando anche delle prossime elezioni regionali in Campania. "Bisogna dire che se in passato il centrodestra non ha vinto forse è anche perché non ci abbiamo creduto. Ma questa volta dobbiamo vincere, con la Lega primo partito ", ha aggiunto.