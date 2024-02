Diego Llorente rimarrà ricoverato a Villa Stuart per trauma cranico in seguito allo scontro avuto alla fine dei tempi regolamentari con Ueda durante la gara all'Olimpico tra Roma e Feyenoord. La tac, fa sapere il club giallorosso, al momento è negativa. Fissata per domani mattina, invece, la ripresa degli allenamenti per il resto della squadra.