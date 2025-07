Ripreso il confronto sul contratto dei metalmeccanici

È iniziato nella sede di Confindustria, a Roma, l'incontro che sancisce la ripresa della trattativa tra sindacati di categoria e associazioni datoriali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici, scaduto a giugno 2024.

Partecipano i segretari di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm, rispettivamente Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella, il nuovo presidente di Federmeccanica, Simone Bettini, e quello di Assistal, Roberto Rossi.

La trattativa si era interrotta lo scorso novembre a causa delle distanze riscontrate tra le parti, soprattutto sul fronte del salario. Quaranta in tutto le ore di sciopero proclamate in questi mesi dai sindacati. Venerdì, nel giorno dell'elezione al vertice di Federmeccanica, Bettini si era detto convinto che "la situazione dei mercati possa aiutarci a trovare un momento di incontro", nonostante le distanze siano "tante". "Lavoreremo in maniera forte e pesante - aveva aggiunto - per arrivare a dare un nuovo contratto ai lavoratori".