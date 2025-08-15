Venerdì 15 Agosto 2025

Leader Ue alla prova dell’unità

Pierfrancesco De Robertis
Leader Ue alla prova dell’unità
Ultima oraIndia e Uruguay, nessun consenso sul trattato sulla plastica
15 ago 2025
India e Uruguay, nessun consenso sul trattato sulla plastica

Ancora più di 100 punti da chiarire nel nuovo testo

I 185 paesi riuniti a Ginevra per mettere a punto il primo trattato internazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica non sono riusciti a "raggiungere un consenso": lo hanno reso noto oggi i delegati di India e Uruguay. Presentato nella notte, il nuovo testo di compromesso conteneva ancora più di un centinaio di punti da chiarire, dopo 10 giorni di intense trattative, ed i capi delle delegazioni riuniti in sessione informale non hanno trovato un accordo.

