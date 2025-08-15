Venerdì 15 Agosto 2025

15 Agosto 2025

La lezione di Monaco 1938
15 ago 2025
Piantedosi, 'bloccando le partenze irregolari stop ai naufragi'

"La tragedia avvenuta appena l'altro ieri, proprio per il dolore che suscita, ci sprona a proseguire nell'azione di prevenzione, sin dai territori di partenza, di questi viaggi in mare. È nostro dovere continuare a combattere senza tregua lo spietato affarismo dei trafficanti di esseri umani. Soltanto bloccando completamente le partenze irregolari potremo azzerare i naufragi." Lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi commentando i dati del dossier di Ferragosto del Viminale.

© Riproduzione riservata

