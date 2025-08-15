Venerdì 15 Agosto 2025

Leader Ue alla prova dell’unità

Pierfrancesco De Robertis
Leader Ue alla prova dell’unità
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Vertice AlaskaRitiro prodotti listeriaManovra 2026 Frasi di buon FerragostoSinner Cincinnati
Acquista il giornale
Ultima oraCasa Bianca, vertice Trump-Putin alle 21:00
15 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Casa Bianca, vertice Trump-Putin alle 21:00

Casa Bianca, vertice Trump-Putin alle 21:00

Non alle 21:30 come aveva reso noto il Cremlino

Non alle 21:30 come aveva reso noto il Cremlino

Non alle 21:30 come aveva reso noto il Cremlino

L'incontro di Anchorage, in Alaska, tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin si terrà oggi alle 11:00 ora locale (le 21:00 in Italia): lo ha reso noto la Casa Bianca in un comunicato stampa, come riporta la Reuters sul suo sito.

Trump partirà dalla Casa Bianca alle 6:45 di venerdì (le 12:45 in Italia) e lascerà Anchorage alle 17:45 dello stesso giorno (ora dell'Alaska, le 3:00 di sabato in Italia). Il suo ritorno alla Casa Bianca è previsto per sabato mattina presto.

Ieri il Cremlino aveva affermato che l'incontro sarebbe cominciato alle 11:30 ora locale (le 21:30 in Italia).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata