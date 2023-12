Rinvio a 2024 di negoziati su bilancio e aiuti per Kiev

Il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha affermato che l'accordo sulla revisione del bilancio Ue è stato sostenuto da 26 leader, ma un altro non ha dato il suo consenso. Per questo motivo, si tornerà sulla questione all'inizio del prossimo anno per cercare di raggiungere l'unanimità. Michel ha inoltre sottolineato che, nonostante il veto per i soldi in più per l'Ucraina e per la revisione del Quadro finanziario pluriennale, è stato lanciato un messaggio potente sull'allargamento, rendendo quel giorno storico. Il giorno successivo, inoltre, si sarebbe continuato a lavorare su altri punti come il Medio Oriente, la migrazione e la lotta all'antisemitismo.