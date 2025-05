Riforma fiscale: allineamento delle accise su benzina e gasolio in vigore

E' in vigore da questa mattina l'allineamento delle accise previsto dalla riforma fiscale. Il decreto del ministero dell'Ambiente e del ministero dell'Economia adottato in attuazione del dlgs di revisione del sistema, rende noto Staffetta Quotidiana, è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ieri sera. L'accisa sulla benzina scende quindi di 15 euro per mille litri (1,5 centesimi al litro) passando a 713,40 euro per mille litri (la vecchia aliquota era di 728,40); l'accisa sul gasolio usato come carburante sale di 15 euro per mille litri (1,5 centesimi al litro) a 632,40 per mille litri (la vecchia aliquota era 617,40).