Usa: Epstein, commissione Camera convoca dipartimento Giustizia

Una sottocommissione di vigilanza della Camera americana ha approvato la convocazione del Dipartimento di Giustizia per i dossier su Jeffrey Epstein, con tre repubblicani che hanno votato insieme ai democratici nel comitato. Lo riferisce il Washington Post.

Qualche ora fa la stessa commissione aveva emesso un mandato di comparizione per Ghislaine Maxwell, una collaboratrice di Epstein che sta scontando una pena di 20 anni dopo essere stata condannata nel 2021 per traffico sessuale e altri reati. La mozione per convocare il Dipartimento di Giustizia è stata presentata dalla deputata democratica Summer Lee della Pennsylvania.

I repubblicani che hanno votato a favore sono stati Nancy Mace della South Carolina, Brian Jack della Georgia e Scott Perry della Pennsylvania: hanno chiesto di aggiungere la clausola di rendere nota qualsiasi comunicazione tra l'ex presidente Joe Biden e il dipartimento su Epstein, di censurare l'identità delle vittime e di rimuovere qualsiasi materiale che ritragga bambini vittime di abusi sessuali. Gli stessi repubblicani hanno votato per la convocazione di Ghislaine Maxwell.