Re Carlo III e la regina Camilla in visita ufficiale in Canada dopo le elezioni

Re Carlo III e la regina Camilla saranno in visita in Canada il 26 e 27 maggio, nell'ambito di un viaggio inserito nell'agenda reale solo dopo le recenti elezioni canadesi segnati dalla vittoria dei liberali di Mark Carney, ex governatore della Bank of England. La visita, informa Buckingham Palace, suggella i legami con il Canada in quanto membro del Commonwealth e Paese che continua a riconoscere formalmente il sovrano di casa Windsor come proprio capo dello Stato. Essa appare inoltre una conferma del sostegno britannico a Ottawa sullo sfondo del braccio di ferro con gli Usa e delle pretese di Donald Trump.