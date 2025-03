Raid su ospedale Nasser a Gaza: eliminato Ismail Barhoum, alto funzionario di Hamas

Nel raid sull'ospedale Nasser di Khan Yunis, l'Idf ha "eliminato con successo" l'alto funzionario di Hamas Ismail Barhoum. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz definendo Barhoum "il nuovo premier di Hamas a Gaza che ha sostituito Issam Da'alis, il precedente primo ministro eliminato qualche giorno fa". Lo scrive il Times of Israel, spiegando che Barhoum era membro dell'ufficio politico di Hamas, era stato coinvolto in attività finanziarie per il gruppo era sotto sanzioni Ue. Nessun commento ufficiale di Hamas, ma al-Aqsa News, emittente collegata al gruppo, riferisce che Barhoum è stato ucciso nel raid.