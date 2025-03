Raid aerei israeliani nel sud del Libano, Hezbollah nega responsabilità attacchi missilistici

L'aviazione israeliana ha condotto raid aerei nel sud del Libano e altri jet dello Stato ebraico hanno sorvolato la periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, e la valle orientale della Bekaa. Lo riferisce l'agenzia governativa libanese Nna, secondo cui, al momento, si registra il ferimento di due bambini siriani a Kfar Tebnit, nel distretto meridionale di Nabatiye.

Hezbollah ha intanto dichiarato di non essere responsabile degli attacchi missilistici che questa mattina hanno preso di mira una città di confine nel nord di Israele ai quali Israele ha minacciato di rispondere con la forza. L' Idf ha poi diffuso un avviso di evacuazione per un edificio e l'area circostante nella periferia meridionale di Beirut, in vista di un attacco aereo contro una base di Hezbollah nella capitale libanese.