Ragazza violentata al veglione di San Silvestro: indagini al circolo Magnolia di Milano

Una ragazza di 22 anni ha raccontato di essere stata violentata al veglione di San Silvestro nei bagni di un circolo del Milanese, il Magnolia, nella zona dell'Idroscalo. Lo riporta il Giorno nella edizione di Milano Metropoli.

La ragazza, residente in un comune dell'hinterland e di origine latinoamericana, si era recata nel locale con alcuni amici per partecipare alla serata "We love 2000" organizzata per salutare l'arrivo del 2025. Nel corso della serata la ragazza ha conosciuto un giovane che ha descritto come nordafricano. Ad un certo punto i due hanno deciso di appartarsi nei bagni del locale, dove il giovane avrebbe costretto la 22 ad un rapporto sessuale. Poi è fuggito e solo allora la vittima ha potuto dare l'allarme.