Il presidente russo Vladimir Putin ha in programma domani incontri bilaterali con il suo omologo cinese Xi Jinping e con quello turco Recep Tayyip Erdogan ad Astana, prima dell'inizio di un vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Lo ha detto il consigliere presidenziale russo per la politica estera, Yuri Ushakov, citato dall'agenzia Ria Novosti.