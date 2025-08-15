Venerdì 15 Agosto 2025

La lezione di Monaco 1938

La lezione di Monaco 1938
15 ago 2025
  Precipita mentre monta le luminarie, muore operaio nel Barese

Precipita mentre monta le luminarie, muore operaio nel Barese

Un operaio di 46 anni, Giovanni Faniulo, originario di Putignano, è morto a Valenzano, nel Barese, mentre era impegnato nelle attività di montaggio delle luminarie per la festa patronale dedicata a San Rocco. L'incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino. La vittima, socia della ditta che si occupa della fornitura e del montaggio delle luminarie, sarebbe precipitata da un'altezza di tre metri. I soccorsi prestati dal personale del 118 sono stati inutili. Si tratta della seconda vittima sul lavoro in Puglia: a Manduria, nel Tarantino, un netturbino stamani è stato travolto e ucciso da una moto mentre era in servizio.

