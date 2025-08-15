Venerdì 15 Agosto 2025

La lezione di Monaco 1938

Bruno Vespa
La lezione di Monaco 1938
15 ago 2025
15 ago 2025
  Ripescato nell'Adda, sedicenne muore in ospedale

Ripescato nell'Adda, sedicenne muore in ospedale

Soccorso ieri nel Lodigiano. A dare l'allarme i suoi amici

E' morto all'ospedale San Raffaele di Milano il 16enne che si era tuffato senza più riemergere ieri, dopo le 18, nel fiume Adda a Merlino (Lodi) dove, da anni, vige il divieto di balneazione per motivi di sicurezza per profondità irregolare e turbolenze.

Dopo l'allarme dato dagli amici del ragazzo di origine africane, i vigili del fuoco di Lodi lo avevano trovato con l'elicottero Drago decollato da Malpensa immobile sul fondo del fiume in località Bocchi di Comazzo. Poi oltre mezz'ora di tentativi di rianimazione e il giovane era stato portato al San Raffaele in condizioni disperate.

