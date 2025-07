Processo a Sean 'Diddy' Combs, giuria annuncia verdetto

Dopo due giorni di deliberazioni, la giuria del processo a carico di Sean 'Diddy' Combs, ex tycoon dell'hip-hop accusato di violenze sessuali e sfruttamento della prostituzione, ha comunicato al giudice di aver raggiunto un verdetto su quattro dei capi d'accusa, ma di non essere in grado di raggiungere un consenso sull'accusa di associazione a delinquere.

Combs è accusato di cinque capi d'imputazione: uno per associazione a delinquere; due per traffico sessuale con la forza, frode o coercizione; e due per traffico di persone finalizzato alla prostituzione. L'ex re dell'hip hop si è sempre dichiarato innocente.