Problemi per X: down in Italia e altri Paesi, incendio in data center USA

Problemi per X. Secondo Downdetector, la piattaforma che monitora il funzionamento dei siti web, il down del social, in Italia è cominciato intorno alle 13 di sabato e ha toccato un picco poco prima delle 15. I problemi sembrerebbero esserci stati anche in altri Paesi. Un primo segnale di difficoltà del social era stato registrato, ma in forma più lieve, da venerdì pomeriggio.

Segnalazioni di problemi di rete con il social X sono inoltre comparse da un paio di giorni in molti Paesi. NetBlocks, un osservatorio globale di Internet, scrive che X "ha riscontrato interruzioni internazionali per alcuni utenti per la seconda volta in una settimana", aggiungendo che il problema non è "collegato a interruzioni o filtraggi di Internet a livello nazionale".

La questione è sorta dopo che giovedì mattina è scoppiato un incendio in un data center dell'Oregon di proprietà di X. Wired scrive che diverse fonti anonime hanno riferito che l'incendio, che ha richiesto "un intervento prolungato delle squadre di emergenza", ha coinvolto le batterie in una delle sale del data center. In seguito alle segnalazioni dell'incendio, si è lamentato che X fosse fuori servizio, ma l'interruzione era sembrata relativamente limitata.