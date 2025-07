Rai, Gabriele Corsi rinuncia a 'Domenica in'

Gabriele Corsi rinuncia a Domenica In. La decisione - spiega una nota della Rai - è stata presa, di comune accordo, a seguito di alcune valutazioni che hanno reso Domenica In incompatibile con altri progetti dell'artista.

"La direzione Intrattenimento Day Time Rai - nel ringraziare Corsi per quanto finora realizzato con il servizio pubblico e per la grande disponibilità umana e professionale - gli ribadisce il proprio apprezzamento e la volontà di costruire in futuro nuove occasioni di collaborazione", spiega la nota.