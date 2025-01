Problemi con l'App del processo telematico in 87 Tribunali italiani

Sono 87 i Tribunali in cui sono stati evidenziati problemi con la App del processo telematico. "Ben prima della nota Dgsia (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati) - si legge in una delibera approvata dal Csm - avevano provveduto ad accertare ed attestare i malfunzionamenti onde consentire che atti e documenti fossero redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, al fine di evitare la paralisi della relativa attività giudiziaria".

Una ricognizione, che ad oggi non è da considerarsi completa - viene aggiunto - ha "permesso di accertare che diversi presidenti di Tribunale hanno emanato provvedimenti". Nello specifico, "sono pervenuti i provvedimenti di ben 87 Tribunali". Tra questi, Roma, Milano, Napoli e Bologna. "Alcuni dei provvedimenti - si spiega - nell'attestare il malfunzionamento, consentono il ricorso al doppio binario analogico/telematico".