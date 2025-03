Prezzi del riso a Tokyo: aumento record del 90% nonostante rilascio scorte

Non è bastato il recente rilascio delle scorte nazionali da parte del governo giapponese per contenere il rialzo dei prezzi del riso a Tokyo, aumentati di quasi il 90% in marzo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

È quanto rivelano i recenti dati sui prezzi al consumo del mese in corso, con un progresso dell'89,6%, superiore alla crescita del 77,5% su base annua di febbraio: si tratta del maggior aumento dal 1971, quando sono stati resi disponibili i dati comparabili per i 23 comuni di Tokyo.

Secondo quanto dichiarato dal ministero delle Comunicazioni, tra gli articoli legati alle forniture di riso, i classici 'onigiri', le polpette di riso, i cui costi sono saliti dell'11,8%, i pasti da asporto 'bento', aumentati dell'8,4%, mentre quelli del sushi servito al ristorante sono saliti dell'8,7%.

L'impennata dei prezzi del riso ha fatto seguito al cattivo raccolto dell'estate 2023, dovuto alle alte temperature che hanno ridotto la quantità di riso disponibile per la distribuzione, così come la presenza senza precedenti di turisti stranieri nel 2024, che ha fatto crescere il consumo di riso oltre le stime nei ristoranti.

Le quotazioni del riso in Giappone hanno cominciato a salire progressivamente dall'estate scorsa, dopo l'allarme di un possibile mega-terremoto nella Fossa del Nankai, l'area che delimita a sud la costa dell'arcipelago, dove è situata la capitale Tokyo, scatenando il panico agli acquisti tra la popolazione.