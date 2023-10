Pier Silvio Berlusconi a Meloni, Non sapevo di Striscia

Dopo la diffusione dei fuori onda di Andrea Giambruno e la decisione della premier Giorgia Meloni di interrompere la relazione con il giornalista, l'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi avrebbe chiamato ieri la presidente del Consiglio per spiegarle di non essere stato informato dell'iniziativa del tg satirico di Canale 5. "Non sapevo nulla di Striscia, altrimenti te l'avrei detto", il senso della conversazione, come anticipato dal sito del Corriere della Sera. Una ricostruzione che confermerebbe che la decisione di trasmettere i fuori onda è stata presa autonomamente da Antonio Ricci, padre di Striscia.