Piazza Affari in rialzo: Ftse Mib consolida i 40mila punti, Fincantieri vola

Seduta in rialzo per Piazza Affari con il Ftse Mib che consolida i 40mila punti e sale dello 0,89%. Lo spread torna ancora una volta sotto i 100 punti (99,7) confermandosi sui minimi da settembre 2021.

In Borsa fuori dal paniere principale vola Fincantieri (+11,99%), ai massimi storici dopo l'annuncio delle stime per il business della subacquea. Sale del 2,56% Webuild che beneficia dell'accelerazione sul Ponte dello Stretto. Alla vigilia dell'assemblea Terna guadagna l'1,19% e a 8,8 euro e tocca un nuovo massimo storico. Tra le blue chip in luce A2a (+2,4%), Pirelli (+2,21%) e anche Leonardo (+2,2%), in linea con il settore della difesa europeo. Salgono poi Moncler (+2,1%) e Unipol (+1,94%)

Sul fronte opposto del listino in negativo Mps (-0,87%), Buzzi (-0,62%), Diasorin (-0,36%). Deboli Generali e Mediobanca (entrambe -0,15%), Iveco (-0,12%), Saipem (-0,10%)