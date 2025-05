Papa Leone XIV denuncia la crisi umanitaria a Gaza e invoca la pace in Ucraina

"A Gaza, bambini famiglie e anziani sono ridotti alla fame". Così Papa Leone XIV, nel corso del Regina Caeli dopo la cerimonia d'insediamento, è tornato a parlare della guerra nella Striscia e delle sofferenze a cui sono sottoposti i civili. Parole seguite da un nuovo appello per la pace in Ucraina. "La martoriata Ucraina attende finalmente negoziati per una pace giusta e duratura" ha detto usando lo stesso aggettivo, "martoriata", utilizzato da Francesco quando parlava del conflitto in quel Paese.