Panetta,da IA effetti positivi ma rischi per l'occupazione

"Con l'intelligenzaartificiale siamo di fronte a possibili forti rivoluzioni in campo digitale. Come questo influenzerà l'economia, è presto per dirlo. Tutti si aspettano che abbia un effetto positivo, ma con una serie di rischi, in termini di concentrazione di potere, di possibili disuguaglianze e di effetti sull'occupazione". Così il governatore di Banca d'Italia, Fabio Panetta, all'ANSA, a margine del G20 di Rio de Janeiro, indicando che il tema tecnologico è "strettamente collegato alla sicurezza economica". Il governatore ha aggiunto che "bisogna reagire alla frammentazione economica a livello mondiale, che nei prossimi mesi potrà accentuarsi per effetto di mutamenti politici nei maggiori paesi, con effetti negativi sulla crescita". "Bisogna definire accordi commerciali - dice - che siano accettabili per i diversi contraenti ma che non limitino la crescita e la disponibilità di beni e servizi. E soprattutto che non alimentino di nuovo l'inflazione: in questo momento le banche centrali stanno completando la disinflazione, una nuova accelerazione dei prezzi al consumo danneggerebbe tutti".