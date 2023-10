Palestinesi, ingiustizia e conflitto in Cina Il capo della diplomazia cinese Wang Yi ha dichiarato che la via per risolvere la questione palestinese è riprendere i colloqui di pace autentici e garantire i diritti legittimi della nazione palestinese. Invita a moderazione, allentare tensioni e prevenire un'espansione del conflitto. Prioritario è garantire sicurezza civili e aiuti a Gaza.