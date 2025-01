Onu: condizioni non sicure per il rientro dei civili libanesi nel sud del Libano

Per l'Onu "non ci sono ancora le condizioni" per un rientro in sicurezza dei civili libanesi nel sud del Paese. Sono tre le persone uccise e 31 quelle ferite dopo che le forze israeliane hanno aperto il fuoco oggi contro residenti nel Libano meridionale. Lo riferisce Times of Israel citando il ministero libanese della Sanità.

L'Idf aveva avvertito i civili libanesi nel fine settimana di non avvicinarsi alle aree in cui sono ancora schierate le truppe. Venerdì Israele ha dichiarato che le sue forze rimarranno nel Libano meridionale oltre la scadenza odierna per la loro partenza.