Ondata di caldo in Giappone, oltre 10mila persone ricoverate

Sono state oltre 10.000 in Giappone le persone ricoverate in ospedale per colpi di calore la scorsa settimana, a causa dell'aumento delle temperature in tutto il Paese. Secondo un rapporto preliminare pubblicato dall'Agenzia per la gestione degli incendi nella settimana terminata domenica i ricoveri si sono assestati a quota 10.048, un dato più che raddoppiato rispetto alle 4.665 persone del periodo di riferimento precedente, con circa il 60% che avevano più di 65 anni. Secondo i dati dell'agenzia meteorologica giugno è stato il mese più caldo in Giappone dall'inizio delle rilevazioni, nel 1898, con una temperatura media superiore di 2,34 gradi in confronto alla media mensile complessiva registrata tra il 1991 e il 2020, superando il precedente record del 2020. L'agenzia ha affermato che il Paese del Sol Levante è stato spesso coperto da un fronte di aria calda a causa degli effetti di un sistema di alta pressione presente stabilmente nel Pacifico, mentre anche il cambiamento climatico sembra aver avuto un effetto.
