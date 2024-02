Omicidio Maltesi, il Pg in appello: 'Ergastolo per il killer'

Il sostituto procuratore generale di Milano Massimo Gaballo ha chiesto la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per Davide Fontana, condannato in primo grado a 30 anni per l'omicidio di Carol Maltesi, commesso a Rescaldina, nel Milanese, l'11 gennaio 2022. La Corte d'Assise di Busto Arsizio, che aveva emesso la sentenza di primo grado, aveva escluso tre delle aggravanti che gli venivano contestate: premeditazione, crudeltà e motivi futili e abietti. L'accusa, ancora una volta, chiede che gli vengano riconosciute.