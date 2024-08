Oggi l'Earth Overshoot Day, un giorno prima rispetto al 2023

Oggi, giovedì 1/o agosto, è l'Earth Overshoot Day, il giorno in cui l'umanità finisce di consumare tutte le risorse che la Terra può produrre in un anno, e comincia a consumare le risorse dell'anno successivo. Lo rende noto sul suo sito il Global Footprint Network, l'associazione internazionale di ricerca che dal 1971 calcola questa giornata. L'Earth Overshoot Day nel 1971 cadeva il 25 dicembre. Nel 1980 era già sceso al 16 novembre, per risalire al 20 novembre nel 1981. Nel 1990 cadeva il 18 ottobre, nel 1991 il 20 ottobre. All'alba del nuovo millennio, nel 2000, le risorse mondiali dell'anno venivano consumate il 17 settembre (il 13 settembre nel 2001). Dieci anni dopo, nel 2010, l'Earth Overshoot Day cadeva il 10 agosto. A quarant'anni dalla prima giornata, nel 2011, la data era il 6 agosto. Nel 2020 l'Overshoot Day è risalito al 16 agosto, ma è stato un miglioramento effimero, dovuto al lockdown della pandemia. Nel 2021 era ridisceso al 3 agosto, nel 2022 al 1/o, nel 2023 al 2 e quest'anno di nuovo al 1/o.