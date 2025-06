Nuove trattative di pace a Istanbul tra Russia e Ucraina

E' cominciata a Istanbul la nuova tornata di trattative tra delegazioni russa e ucraina. Lo riferiscono le agenzie russe e lo conferma il governo di Kiev. I colloqui si tengono presso il palazzo Ciragan di Istanbul.

"Gli Usa hanno fiducia in questi colloqui ed è importante stabilire una pace sostenibile", ha detto il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, in un intervento trasmesso da Trt all'apertura dei negoziati, che arrivano a circa due settimane dai colloqui avviati il 16 maggio, sempre a Istanbul, quando delegazioni russe e ucraine hanno avuto il primo incontro diretto in circa tre anni, trovando l'intesa per lo scambio di duemila prigionieri di guerra.