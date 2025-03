Nubifragi in arrivo: perturbazioni atlantiche colpiranno l'Italia dal 9 marzo

Conto alla rovescia per l'arrivo di tante piogge con nubifragi a partire da domenica 9 marzo. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che le prossime ore vedranno ancora il dominio del sole al Nord e su parte del Centro, mentre al Sud ci saranno residui locali addensamenti e qualche piovasco tra Calabria ed Isole Maggiori. La situazione è destinata, però, a cambiare drasticamente da domenica 9 marzo quando, spiega Gussoni "dall'Atlantico inizieranno ad affluire, senza sosta, numerose perturbazioni cariche di pioggia per tutti e anche di neve per le Alpi".

Nello specifico, domenica mattina ancora tempo in prevalenza asciutto ma, dal pomeriggio, pioverà in Sardegna, Toscana e Nord-Ovest, in modo molto forte in Liguria. La neve cadrà sulle Alpi occidentali oltre i 1200-1400 metri, anche abbondante con accumuli fino a 30-40 cm. Nella notte il forte maltempo si sposterà velocemente verso levante, colpendo il Nord-Est e le regioni centrali dove si prevedono rovesci e nubifragi, in particolare tra Toscana e Lazio. Fino alla tarda mattinata nevicherà in modo consistente su tutte le Alpi con accumuli importanti, altri 20-30 cm in poche ore. Dal pomeriggio di lunedì 10 marzo, i fenomeni più intensi si sposteranno verso il Basso Lazio e la Campania, poi verso il Sud peninsulare mentre al Nord vivremo una brevissima tregua meteorologica: tornerà a piovere già martedì e per molti giorni, ovunque. "L'afflusso delle perturbazioni atlantiche sarà senza sosta da domenica 9 fino, probabilmente, alla fine dell'Inverno, fino all'Equinozio di Primavera che quest'anno cadrà il 20 marzo alle ore 10:01", dice Gussoni.

Nel dettaglio:

Sabato 8 . Al Nord: soleggiato a tratti velato e clima primaverile. Al Centro: velato a tratti nuvoloso e clima primaverile. Al Sud: residue piogge specialmente sulle regioni ioniche.

. Al Nord: soleggiato a tratti velato e clima primaverile. Al Centro: velato a tratti nuvoloso e clima primaverile. Al Sud: residue piogge specialmente sulle regioni ioniche. Domenica 9 . Al Nord: maltempo in arrivo dal pomeriggio. Al Centro: velato a tratti nuvoloso e clima primaverile; peggiora in serata. Al Sud: velato.

. Al Nord: maltempo in arrivo dal pomeriggio. Al Centro: velato a tratti nuvoloso e clima primaverile; peggiora in serata. Al Sud: velato. Lunedì 10. Al Nord: maltempo. Al Centro: maltempo. Al Sud: piogge specie in Campania.

Tendenza: piogge frequenti fino alla fine dell'Inverno.