La madre di Sempio: 'Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi'

"Mio figlio non può aver lasciato impronte di sangue nella casa dei Poggi perché non è andato in casa dei Poggi ad ammazzare Chiara Poggi": la madre di Andrea Sempio, Daniela, lo ha sottolineato a Morning News su Canale 5 parlando dell'impronta 33 che, secondo una perizia dei legali di Alberto Stasi, presenterebbe sangue e sudore del trentasettenne ora indagato.

"Sono uscita di mia iniziativa e sono venuta qui davanti - ha spiegato - perché sono stufa di sentire tante cose non vere dette da tv e giornali".