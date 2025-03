Il Cremlino afferma che Russia e Stati Uniti "hanno concordato di sviluppare misure per attuare gli accordi dei presidenti dei due Paesi sul divieto di attacchi agli impianti energetici in Russia e Ucraina per un periodo di 30 giorni, a partire dal 18 marzo 2025, con possibilità di estensione e ritiro dall'accordo in caso di mancato rispetto da parte di una delle parti".