Borsa: Milano brilla (+1,4%), bene Stellantis, Iveco e Unicredit

Si conferma vivace Piazza Affari nell'ultima ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,42% a 40.736 punti. In calo a 83 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 0,1 punti al 3,43% e quello tedesco di 1,4 punti al 2,6%.

Brilla Stellantis (+9,1%), spinta dall'ottimismo su un accordo tra Usa e Unione Europea sui dazi sulla scia di quello appena siglato con il Giappone. Segue Iveco (+7,24%), in vista dello scorporo della divisione difesa (Idv) per cedere la parte rimanente al gruppo indiano Tata. Seguono Interpump (+4,14%) e Unicredit (+3,55%), spinta dai conti, mentre il ritiro dell'offerta pubblica di scambio penalizza la preda Banco Bpm (-2,91%). Difficoltà anche per Stm (-4,2%) sulla scia dei rivali europei e alla vigilia dei conti del trimestre.

Acquisti sui bancari Mps (+3,33%), nel pieno dell'offerta pubblica di scambio su Mediobanca (+1,59%), Intesa (+1,69%) e Bper (+1,15%), a due giorni dalla chiusura definitiva dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio su Popolare Sondrio (+0,83%).