Un neonato di 15 giorni è stato morso dal cane di famiglia, a Firenze, e portato in codice rosso all'ospedale pediatrico fiorentino Meyer per trauma cranico. L'incidente è successo nella zona di via Baracca, intorno alle 13:30. Soccorso, in codice giallo, anche un 24enne, che è stato portato all'ospedale di Careggi.