Mina, Dilettevoli Eccedenze 2 con l'inedito Abbandono

Esce "Dilettevoli Eccedenze 2", la collana voluta da Mina per ospitare le perle e i gioielli nascosti negli archivi. Mina ha selezionato, per questo LP, canzoni utilizzate per la pubblicità o per progetti cinematografici e le ha arricchite con diversi inediti mai pubblicati prima su disco: "Abban-dono", una nuova registrazione del 2023 di un brano scritto a quattro mani da Daniele Magro e Saturnino. Poi "La palla è rotonda", inedita in questa versione bossa nova; "Malatia", un classico napoletano vestito di un nuovo arrangiamento; e due live in studio, registrati nel 1971. "My way" e "Too close for comfort", dove un'orchestra di fiati e archi accompagna Mina con grande swing. Completa l'album una versione alternativa di "Fever". In copertina, una Mina grafica elaborata da Gianni Ronco. Il video di "Abban-dono"( https://www.youtube.com/watch?v=r_5RLBuvpqI) è stato realizzato dallo Iulm AI Lab, il laboratorio di intelligenza artificiale dell'Università di Milano. Diretto creativamente da Eugenio Di Fraia e realizzato da un gruppo di esperti, consulenti e coreografi grazie all'utilizzo di diversi software di AI all'avanguardia (incluse versioni Beta ancora sperimentali), il videoclip presenta molteplici rappresentazioni fantastiche di Mina che si relazionano con lei nelle tre fasi della vita: bambina, ragazza e anziana. Tra le novità di dicembre c'è anche il nuovo sito web. Nel 2000 Mina è stata la prima a lanciare un sito. Oggi, a distanza di ventitré anni, Pdu ha realizzato con Social Humans una nuova versione. Un gruppo di giovanissimi informatici, guidati da Daniela Cheli, ha messo online il nuovo progetto, che coniuga estetica e musica. Il sito contiene diverse sezioni che organizzano il vasto e poliedrico lavoro che Mina ha svolto in televisione, radio, pubblicità, compresi tutti gli articoli che ha scritto per La Stampa, Liberal e Vanity Fair. Completa il sito la sezione discografia, una curiosa sezione Dicono di lei, che riporta fedelmente citazioni di personalità dello spettacolo e della cultura, e un e-commerce.