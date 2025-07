Microsoft accusa hacker cinesi per l'attacco globale condotto tramite SharePoint. In un post sul blog di Redmond, Microsoft spiega che Linen Typhoon e Violet Typhoon sono attivi dalla metà del 2010 e in passato hanno concentrato i loro sforzi sul furto di proprietà intellettuale e spionaggio. A sfruttare la falla in SharePoint è stato anche un "terzo attore con base in Cina".